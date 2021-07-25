Украина готова производить "зеленый" водород для ЕС

Украинские атомные электростанции (АЭС) могут производить водород для нужд Европы. Однако на сегодняшний день там его считают не до конца "чистым" и не признают "зеленым", сообщает UBR.

Об этом на посвященной подписанию меморандума между городами спутниками АЭС и НАЭК "Энергоатом" пресс-конференции заявил вр.и.о. президента компании-оператора атомных станций Петр Котин.

"Мы считаем, что наш водород будет зеленым, но в Европе пока не приняли таких решений, когда производимый на атомных электростанциях водород считается зеленым. Они его называют "розовым"" , – отметил Котин.

По условной классификации водорода энергоноситель подразделяют на несколько цветов исходя из того, сколько вредных выбросов выходит в атмосферу при его производстве.

"Зеленый" водород производится с помощью ветряных и солнечных электростанций, "серый" – из угля и природного газа, вследствие чего в атмосферу попадают парниковые газы. Также из газа можно производить "голубой" водород – отличается он от серого тем, что вырабатываемый углерод не попадает в атмосферу, а улавливается и хранится.

В ЕС, где стремятся к 2050 году достичь углеродной нейтральности, делают ставку на зеленый водород. Однако его также можно вырабатывать за счет ресурса атомных электростанций.

Этот технологический процесс также не предусматривает выбросов CO2 в атмосферу, но зеленым производимый таким образом водород не признают, так как атомная энергетика, используя ядерное топливо, требующее дорогостоящей утилизации, не является возобновляемой.

"Атомный" водород называют "розовым", а также "желтым" и "оранжевым".

По словам Петра Котина, Франция (где АЭС вырабатывают 70% электроэнергии страны) сейчас лоббирует признание ЕС водорода, производимого на атомных станциях, зеленым.

Котин отметил, что "Энергоатом" уже сегодня производит много водорода, который используется для охлаждения генераторов на АЭС компании.

При наличии заказчика водород в "Энергоатоме" могут начать производить и в больших объемах. Однако, как указывает глава компании, "до сих пор нет средств для его транспортировки, чтобы это было интересно коммерчески".

"Для этого нужно развивать целую индустрию. Сейчас мы над этим работаем, в том числе в сотрудничестве с "Нафтогазом", с которым у нас есть по этой теме меморандум о сотрудничестве, с ассоциацией водорода в Европе" , – говорит Петр Котин.

Напомним, ранее глава правления НАК "Нафтогаза" Юрий Витренко заявлял, что Украина может через 15-20 лет сократить потребление природного газа благодаря его замещению водородом.