Курс валют НБУ на 26 июля

Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 26 июля 2021 года

Курс доллара, по сравнению с 25 июля, упал на 14 коп до 27.05 за 1 доллар.

Евро подешевел на 19 коп до 31.84 за 1 евро.

Рубль подешевел на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.

Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.23 за 1 фунт стерлингов.

Швейцарский франк подешевел на 20 коп до 29.38 за 1 швейцарский франк.

Курс польского злотого понизился до уровня 6.97 за 1 польский злотый.