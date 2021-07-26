Курс валют НБУ на 26 июля
Курс основных валют, установленный Национальным банком Украины в понедельник, 26 июля 2021 года
Курс доллара, по сравнению с 25 июля, упал на 14 коп до 27.05 за 1 доллар.
Евро подешевел на 19 коп до 31.84 за 1 евро.
Рубль подешевел на 1 коп до 3.68 за 10 рублей.
Курс фунта стерлингов снизился до отметки 37.23 за 1 фунт стерлингов.
Швейцарский франк подешевел на 20 коп до 29.38 за 1 швейцарский франк.
Курс польского злотого понизился до уровня 6.97 за 1 польский злотый.
|Валюта
|Полное название
|Курс
|USD
|Доллар
|27.048000
|EUR
|Евро
|31.845000
|RUB
|Рубль
|0.367640
|GBP
|Фунт стерлингов
|37.227500
|CHF
|Швейцарский франк
|29.376100
|PLN
|Польский злотый
|6.969700