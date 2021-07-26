Что ожидается на валютном рынке в понедельник

Повышение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ задало четкий тренд на укрепление гривны.

Сегодня состоится проверка на прочность уровня 27,00 гривен. Участники рынка пытаются угадать, продолжит ли Национальный банк сдерживать укрепление гривны и на каком уровне он выйдет с интервенцией. В случае, если уровень будет пробит, безналичный доллар может продолжить снижение в направлении годовых минимумов.

Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,00/27,08 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.

Наличный доллар в пятницу вечером подешевел до 27,07-27,08 гривен. По такой же цене его продавали на выходных. Утром понедельника его тоже начнут продавать по 27,07-27,08 гривен, а дальше все внимание будет приковано к межбанку, откуда и будет дан сигнал: «продолжаем падение» или «останавливаемся».

Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу торговался в пределах 1,1754-1,1786 доллара, совершая разнонаправленные движения без явно выраженного направления. Утром понедельника он пытается вырасти и уже поднялся до отметки 1,1779 доллара. Наличный евро на выходных продавали в диапазоне 31,85-31,90 гривна за доллар. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром; дальше все будет зависеть от поведения межбанка и не будет ли резких движений на рынке FOREX.

Российский рубль в прошлую пятницу вырос до 73,52 рублей за доллар после того, как Центробанк России сообщил о решении повысить ставку сразу на 1%, до 6,50% годовых. Утром понедельника он опустился до 74,05 рублей за доллар, поскольку цены на нефть опять начали снижение. Наличный рубль в пятницу и на выходных продавали по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей, более дешевых предложений не было. Сегодня его будут продавать по той же цене, а если рубль в мире будет сильно дешеветь, то ценники могут опустить на 1-2 копейки, до 3,63-3,64 гривен за 10 рублей.