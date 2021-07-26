Что ожидается на валютном рынке в понедельник
Повышение учетной ставки НБУ и последовавшее за этим снижение безналичного доллара на межбанковском валютном рынке задало четкий тренд на укрепление гривны.
Сегодня состоится проверка на прочность уровня 27,00 гривен. Участники рынка пытаются угадать, продолжит ли Национальный банк сдерживать укрепление гривны и на каком уровне он выйдет с интервенцией. В случае, если уровень будет пробит, безналичный доллар может продолжить снижение в направлении годовых минимумов.
Открытие торгов понедельника ожидается на уровне 27,00/27,08 – цена заявок на покупку/продажу соответственно.
Наличный доллар в пятницу вечером подешевел до 27,07-27,08 гривен. По такой же цене его продавали на выходных. Утром понедельника его тоже начнут продавать по 27,07-27,08 гривен, а дальше все внимание будет приковано к межбанку, откуда и будет дан сигнал: «продолжаем падение» или «останавливаемся».
Евро на рынке FOREX в прошлую пятницу торговался в пределах 1,1754-1,1786 доллара, совершая разнонаправленные движения без явно выраженного направления. Утром понедельника он пытается вырасти и уже поднялся до отметки 1,1779 доллара. Наличный евро на выходных продавали в диапазоне 31,85-31,90 гривна за доллар. По такой же цене его начнут продавать сегодня утром; дальше все будет зависеть от поведения межбанка и не будет ли резких движений на рынке FOREX.
Российский рубль в прошлую пятницу вырос до 73,52 рублей за доллар после того, как Центробанк России сообщил о решении повысить ставку сразу на 1%, до 6,50% годовых. Утром понедельника он опустился до 74,05 рублей за доллар, поскольку цены на нефть опять начали снижение. Наличный рубль в пятницу и на выходных продавали по 3,65-3,67 гривны за 10 рублей, более дешевых предложений не было. Сегодня его будут продавать по той же цене, а если рубль в мире будет сильно дешеветь, то ценники могут опустить на 1-2 копейки, до 3,63-3,64 гривен за 10 рублей.