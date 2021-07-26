Двойное гражданство: Зеленский ввел в силу решение СНБО

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, которым вводится в действие решение Совета национальной безопасности и обороны от 16 июля 2021 года "О дополнительных мерах по координации реализации государственной политики в сфере гражданства", сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующий документ №305/2021 обнародован на сайте президента.

Согласно решению СНБО, в декларациях лиц, уполномоченных на выполнение функций государства или местного самоуправления, должна отображаться информация об отсутствии гражданства иностранного государства, а также документов, дающих право на постоянное проживание на территории иностранного государства.

Также Кабинету министров Украины поручено проинформировать на заседании СНБО в августе текущего года о результатах разработки и внесения на рассмотрение Верховной Рады проектов законов, направленных на урегулирование вопросов двойного (множественного) гражданства. Контроль за выполнением решения возлагается на секретаря СНБО.

Указ вступает в силу со дня его обнародования.