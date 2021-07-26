Отпуска: когда могут не продлить или не перенести

В Гоструде рассказали, влияет ли оформление больничного листка на длительность социального отпуска и иные особенности, сообщает ЛигаБизнес.

Во время дополнительного отпуска работникам, которые имеют детей или совершеннолетнего ребенка - лиц с инвалидностью с детства подгруппы А I группы, работник заболел и у него есть документальное подтверждение - листок нетрудопособности, неиспользованные дни такого отпуска должны быть ему предоставлены или путем продления отпуска, или путем перенесения остатка отпуска на другой период, но только в пределах 12 месяцев после окончания рабочего года, за который предоставлен такой отпуск.

Решение о продлении или перенесении отпуска принимается по согласию между работником и работодателем.

Следовательно, работник обязан обратиться к работодателю для согласования относительно продления или перенесения отпуска на желательный срок и уведомить о причинах продления или перенесения отпуска. В свою очередь работодатель должен издать приказ о продлении или перенесении отпуска. Основаниями для такого приказа являются листок нетрудоспособности и заявление работника. Отпуск продляют или переносят на количество календарных дней болезни, которые приходятся на период отпуска.

В то же время, в соответствии со статьей 22 Закона "Об общеобязательном государственном социальном страховании" (дальше - Закон) пособие по временной нетрудоспособности предоставляется застрахованному лицу в форме материального обеспечения, которое полностью или частично компенсирует утрату заработной платы (дохода), в случае наступления у нее одного из таких страховых случаев:

временной нетрудоспособности в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве;

необходимости ухода за больным ребенком;

необходимости ухода за больным членом семьи;

ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или иного лица, которое присматривает за этим ребенком;

карантина, установленного органами санитарно-эпидемиологической службы;

возникновение и распространению коронавирусной болезни (COVID - 19), а также локализация и ликвидация ее вспышек и эпидемий;

временного перевода застрахованного лица в соответствии с медицинским заключением на более легкую, нижеоплачиваемую работу;

протезирование с помещением в стационар протезно-ортопедического предприятия;

пребывание в реабилитационных отделениях санаторно-курортного заведения после перенесенных заболеваний и травм.

Согласно абзацу пятому части второй статьи 22 Закона в случае наступления временной нетрудоспособности в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, во время ежегодного (основного или дополнительного) отпуска пособие предоставляется в порядке и размерах, установленных данным Законом.

Следовательно, если временная нетрудоспособность в результате заболевания или травмы, не связанной с несчастным случаем на производстве, наступила во время пребывания работника в социальном отпуске по статье 19 Закона "Об отпусках", этот отпуск должен быть продленна количество календарных дней болезни или перенесен на другой период соответственно. Выданный работнику надлежащим образом оформленный листок нетрудоспособности подлежит оплате.

Социальный отпуск, который предоставляется согласно статье 19 Закона "Об отпусках", продляют или переносят только в случае, когда идет речь о временной нетрудоспособности самого работника. Поэтому его не продляют и не переносят на период: ухода за больным ребенком; ухода за больным членом семьи; ухода за ребенком в возрасте до трех лет или ребенком с инвалидностью в возрасте до 18 лет в случае болезни матери или иного лица, которое присматривает за этим ребенком.