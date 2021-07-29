От очищения до восполнения витаминов: польза зелени для организма

Чтобы всегда оставаться здоровыми и полными сил, необходимо заботиться о восполнении витамино-минеральных дефицитов, комфортном пищеварении, очищении организма, сообщает РБК-Украина.

Для этого нужно приучить себя добавлять ладонь свежей зелени к каждому приему пищи, рассказала в своем блоге в Instagram нутрициолог Вероника Натуромама.⠀

ТОП-3 аргумента в пользу привычки есть зелень регулярно⠀

1. Зелень - взрыв пользы⠀

Листовые салаты, укроп, петрушка, руккола, кинза, микрозелень, базилик, дикоросы содержат огромное количество полезных витаминов, элементов, минералов.

2. В зелени много магния и витаминов группы В

Магний вымывается из организма, когда мы находимся в стрессе (все городские жители), а также, когда едим сладкое. Зелень содержит витамины группы В, в том числе, фолиевую кислоту (по разным данным, в мире до 70% населения имеют MTHFR мутацию, при которой фолиевая кислота плохо усваивается и требуется есть повышенное количество зелени для сохранения здоровья).

Без В6 магний не усваивается (то есть, вы можете пить добавку магния, но он не будет усваиваться, если в организме нехватка В6), а в зелени все сбалансировано. Витамины группы В критически необходимы для стабильной нервной системы и хорошего пищеварения. При их недостатке развиваются пищевые непереносимости, в том числе - глютена.

3. В зелени содержится хлорофилл

Он помогает вырабатывать организму эритроциты, а также эффективно очищает кровь - и помогает в детоксикации организма.

Автор: Татьяна Турчаникова