Украина увеличила импорт курятины и свинины: крупнейшие поставщики
За первое полугодие 2021 было импортировано 51 тыс. тонн курятины, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт курятины составляет почти $22 млн.
Как сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), крупнейшими поставщиками курятины стали страны ЕС: Польша, Венгрия, Германия.
Похожая ситуация наблюдается и со свининой. Импорт мяса свиней за первое полугодие 2021 вырос на 36% до 12,6 тыс. тонн. Импорт в основном поступал из Дании, Польши и Нидерландов.
Зато в Украине продолжается дальнейшее сокращение поголовья в птицеводстве и производства мяса птицы. По данным Госстата, поголовье птицы домашней на предприятиях по состоянию на 1 июля 2021 сократилось на 5,8% и составляет 114 млн голов, производство мяса птицы за первые шесть месяцев сократилось на 5,4% и составило 583,6 тыс. тонн в убойной массе.
«Импортозависимость по животноводческой продукции возрастает на фоне убыточности отечественного животноводства и отсутствия надлежащей государственной поддержки. В странах ЕС производство и экспорт имеет значительные государственные дотации и преференции. Что же предлагает наше правительство - обложить дополнительными налогами животноводческие комплексы. Сначала птицеводство, что уже отражено в законопроекте №5600, и уже начали говорить о свиноводстве и КРС. Такие инициативы однозначно приведут к негативным последствиям в отрасли, подорожанию животноводческой продукции для потребителей и дальнейшего роста импорта в Украину», - отметил Роман Сластен, генеральный директор УКАБ.