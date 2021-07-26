Украина увеличила импорт курятины и свинины: крупнейшие поставщики

За первое полугодие 2021 было импортировано 51 тыс. тонн курятины, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Импорт курятины составляет почти $22 млн.

Как сообщает Украинский клуб аграрного бизнеса (УКАБ), крупнейшими поставщиками курятины стали страны ЕС: Польша, Венгрия, Германия.

Похожая ситуация наблюдается и со свининой. Импорт мяса свиней за первое полугодие 2021 вырос на 36% до 12,6 тыс. тонн. Импорт в основном поступал из Дании, Польши и Нидерландов.

Зато в Украине продолжается дальнейшее сокращение поголовья в птицеводстве и производства мяса птицы. По данным Госстата, поголовье птицы домашней на предприятиях по состоянию на 1 июля 2021 сократилось на 5,8% и составляет 114 млн голов, производство мяса птицы за первые шесть месяцев сократилось на 5,4% и составило 583,6 тыс. тонн в убойной массе.