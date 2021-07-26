Межбанк: что мешает доллару падать

В понедельник снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжилось. Уже с первых минут торгов покупатели взяли инициативу в свои руки, опустив ценник заявок ниже уровня 27 гривен, и продавцы были вынуждены пойти им навстречу.

Национальный банк сегодня сработал оперативно, повторив тактику прошлой пятницы: вместо того, чтобы проводить интервенцию на покупку по какой-то конкретной цене, начал скупать все заявки от продавцов с уровня 26,98 гривен и ниже. В результате, снижение котировок прекратилось, и к обеденному перерыву торговля установилась в диапазоне 26,99-27,01 гривен.

Отреагировал на ситуацию на межбанке и наличный «американец». Утром курс доллара в оптовых обменниках Киева находился на уровне 27,07-27,08 гривен, но уже к обеденному перерыву ценник на продажу опустили до 27,04-27,05 гривен. Желающие покупать по такой цене нашлись, поэтому на этом уровне пока остановились.

Евро на FOREX, в прошлую пятницу двигавшийся вверх-вниз без определенного направления, сегодня попытался расти, но смог подняться лишь до отметки 1,18. Были предприняты две попытки, но выше пробиться пока не удается. Наличный евро в большинстве обменников столицы сегодня продают по 31,85-31,90 гривне, но к обеду начали появляться предложения по 31,82-31,83 гривне.

Оптовая цена польского злотого держится на уровне 6,95 гривен. В рознице его продают в основном по 7,05 гривен.

Российский рубль пытается дорожать дальше: в первой половине дня понедельника с 74,40 он укрепился до 72,80 рублей за доллар. На этом уровне рубль начали активно продавать, и он откатился до 73,90 рублей за доллар. В Киеве сегодня опять появились предложения наличного рубля по 3,64 гривны за 10 рублей, но основная масса обменников продает его по 3,65 гривны за 10 рублей.