В ВОЗ назвали дату новой волны COVID-19 в Украине

Глава ВОЗ в Украине Ярно Хабихт заявил, что новую волну COVID-19 в Украине стоит ожидать в конце августа – начале сентября, сообщает УНИАН.

"Несмотря на имеющиеся данные, широкое распространение "Дельта", меры охраны общественного здоровья и социальные мероприятия, охват вакцинацией и другие параметры, прогнозируем, что случаи инфицирования и госпитализации начнут рецидивировать в конце августа - начале сентября и продлятся до зимы, в зависимости от действий правительства и расширения масштабов вакцинации" , – считает Хабихт.

По его словам, сейчас самое время вакцинироваться, пока штамм "Дельта" еще широко не распространился в Украине.