В Киеве правоохранителей будут судить за похищение человека

Киевская городская прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении преступной группы в составе пяти человек, из которых четверо – работники Соломенского управления полиции ГУ Нацполиции в городе Киеве, сообщает Корреспондент.

Члены преступной группы обвиняются в незаконном лишении свободы человека, которое сопровождалось причинением физических страданий, а один из них – в незаконном завладении транспортным средством, совершенному по предварительному сговору группой лиц с гражданским лицом, причинившему крупный материальный ущерб (ч.2 ст.146, ч.3 ст.289 УК Украины).

"Согласно материалам следствия, четверо правоохранителей организовали план, направленный на незаконное лишение свободы 50-летнего жителя Львова с целью получения от него денежных средств. Так, получив информацию о том, что потерпевший периодически выступает посредником в продаже автомобилей, под видом покупателей полицейские договорились с ним о встрече и осмотре транспортного средства – автомобиля марки Toyota Land Cruiser Prado 150 стоимостью более 1 млн гривен", – говорится в сообщении.

Отмечается, что находясь в одном из райцентров на территории Киевской области, сотрудники полиции, не имея никаких законных оснований, надели на мужчину наручники и, противоправно удерживая в своем автомобиле, потребовали от него $10 тысяч за непривлечение к ответственности по сфабрикованному обвинению в якобы попытке продажи похищенного автомобиля.

"Получив от потерпевшего часть средств в сумме 2 тысяч евро правоохранители отпустили его", – добавили в прокуратуре.

Впоследствии один из сотрудников полиции привлек знакомого, который с помощью эвакуатора должен был перевезти автомобиль, который продавал мужчина, к условленному месту для продажи без согласия владельца. Но его действия были вовремя разоблачены при попытке транспортировки автомобиля.