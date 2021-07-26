Хищение десятков тонн топлива: на Ровенщине разоблачили работников УЗ

Работники локомотивного депо Ровенского филиала "Львовская железная дорога" организовали хищение горючего, ежемесячно они "зарабатывали" от 0,5 млн до 1 млн грн от его реализации, сообщает Экономическая правда.

Ежемесячно работники депо разворовывали от 15 до 30 тонн горючего, от сбыта которого получали от 500 тысяч до миллиона гривен "прибыли". Средства распределялись между участниками группировки.

Трое работников локомотивного депо были задержаны с поличным, они успели слить 200 л горючего. Кроме того, по результатам проведения 32 санкционированных обысков полицейские изъяли 2880 л, более 750 тыс. грн, тару для хранения похищенного топлива и "черновые" записи.

Сейчас всем подозреваемым избраны меры пресечения: четырем лицам - в виде содержания под стражей, еще одному участнику - домашний арест.