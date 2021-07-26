Сын Януковича потребовал от Венедиктовой судить его

Сын сбежавшего в Россию экс-президента Виктора Януковича Александр направил открытое письмо генеральному прокурору Ирине Венедиктовой, сообщает Деловая столица.

Об этом написал на своей странице в Facebook пресс-секретарь Александра Януковича Юрий Кирасир.

Сын беглого экс-президента решил пожаловаться Венедиктовой на якобы на 7-летнее бездействие прокуроров в уголовном деле в отношении него. Как известно, прокуратура расследует дело о сговоре Януковича-младшего с руководством ЧАО "Артемовск Вайнери": сын экс-президента организовал схему по уклонению от уплаты налогов компанией на сумму около 40 млн грн.

Александр Янукович заверяет Венедиктову, что дело якобы "сфабриковано", а прокуроры его не допрашивают, хотя Янукович-младший, как и отец, прячется в России.

"Именно Вы, как Генеральный прокурор, сейчас единолично ответственны за незаконные действия или умышленную бездеятельность правоохранителей в этом «уголовном деле" , — заявил Янукович-младший Венедиктовой.

"В своем письме А. Янукович требует от Генерального прокурора лично рассмотреть все затронутые в жалобе нарушения и ожидает официального ответа на свое письмо" , — заявил адвокат беглеца.

Также сын Януковича, по словам адвоката, хочет, чтобы его допросили, а затем направили дело в суд.

Копию письма Янукович-младший направил президенту Владимиру Зеленскому, главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову и Уполномоченному по правам человека в ВР Людмиле Денисовой.