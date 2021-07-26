И снова жара и дожди: прогноз погоды на 27 июля

В Украину возвращается летняя жара. Пока не во все области, но это лишь вопрос времени. Где-то прольют дожди с грозой, а где-то наступит настоящий курорт. Какую погоду﻿ нам наобещали синоптики – читайте далее.

Итак, во вторник, 27 июля, самыми прохладными областями Украины останутся Ровненская, Житомирская и Винницкая – там ожидается температура 28-30°С днем и 16-19°С ночью. В целом же на западе будет преобладать температура 29-32°С днем и 15-18°С ночью. Такие же показатели ожидаются на севере и в Черкасской области. На Закарпатье и в Черновицкой области днем будет наиболее тепло из всех западных областей – 30-32°С, ночью – от 15 до 22°С. Такая же температура будет преобладать на востоке, а также в Одесской и в центральных областях. На юге страны будет наиболее жарко – там ожидается 32-34°С днем и 17-20°С ночью. В Крыму будет почти так же тепло – около 31-33°С днем и 17-19°С ночью.

На 27 июля также прогнозируют дожди с грозами в западных (кроме Черновицкой), а также в Житомирской области. Наименее ветрено будет на востоке – 7-11 км/час. В центре, на юге и в Крыму дуть будет чуть сильнее – 7-14 км/час в среднем, местами шквалы до 18 км/час. На севере и на западе ветер будет самый сильный – около 11-14 км/час, местами шквалы до 18, а на Закарпатье – до 22 км/час.

Укргидрометцентр предупреждает, что 27 июля в западных областях возможны грозы. Днем местами могут быть град и шквалы 15-20 м/с (I уровень опасности, желтый). В восточных, а также в Волынской, Житомирской, Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой, Сумской, Одесской, Николаевской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице Украины, Киеве﻿, 27 июля ожидается температура от 19 до 31°С в течении дня, ветер 7-14 км/час и легкая облачность. Осадков не прогнозируется.