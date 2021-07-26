"Слуге" Брагару отменили админпрокотол за езду под наркотиками

Национальная полиция отменила административный протокол, который патрульные составили в отношении нардепа от "Слуги народа" Евгения Брагара за вождение в наркотическом опьянении, сообщает Деловая столица.

"Административный материал по статье 130 Кодекса об административных правонарушениях отменен" , — сообщил представитель Нацполиции.

Админпротокол был отменен в связи с тем, что в организме Брагара, по результатам экспертизы, не нашли никаких запрещенных веществ.

Напомним, ранее "слугу" Брагара остановили в Дарницком районе Киева патрульные на его иномарке Toyota Camry. По убеждению правоохранителей, Брагар управлял транспортом под запрещенными веществами. Нардеп в свою очередь, обвинил их в вымогательстве взятки.

Позже политику вернули отобранные водительские права, так как экспертиза показала отсутствие наркотиков в организме.