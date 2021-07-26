Что ожидается на валютном рынке во вторник

В понедельник укрепление гривны к иностранным валютам продолжилось. Сегодня в центре внимания участников торгов на межбанковском﻿ валютном рынке был уровень 27 гривен.

В целом, сегодняшние торги очень напоминали прошлую пятницу, с той разницей, что сегодня котировки безналичного доллара решили проверить на прочность уровень 27,00 гривен. С самого начала торгов покупатели, которых сегодня было довольно много, намекнули: дорого брать доллар они не намерены. Продавцы сначала нехотя, а потом все быстрее начали снижать ценник. Дешевые предложения продажи привлекли внимание регулятора, и он появился на рынке непривычно рано: казначеи заметили его уже после 10 утра. Именно вмешательство Нацбанка фактически остановило дальнейшее укрепление гривны, а когда НБУ выкупил особенно много, котировки даже ненадолго вернулись к уровню 27 гривен. Во второй половине торговой сессии регулятор решил взять паузу, и котировки опять ушли вниз.

Закрыли торги понедельника на 6,8 копеек на покупке и на 7 копеек на продаже ниже, чем в прошлую пятницу.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,96/27,06 (покупка/продажа).

Торги понедельника открылись широко: спред на старте составил 10 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 27,00 гривен ровно прошла в 09:38. Дальше продавцы разделились на две группы: одни решили не торопиться и не сбрасывать цену, а другие, которым срочно нужна была гривна, опустили ценники ниже 26,98. Вот за такими заявками и начал охотиться Национальный банк: регулятор выкупал все, что продавалось по 26,98 гривен и ниже. Как только это стало известно, котировки начали подниматься. После обеденного перерыва на несколько минут они поднялись до 27,00 гривен на покупке и 27,01 гривен на продаже. Тут же набежали продавцы, все более дорогие заявки на покупку были удовлетворены – и доллар опять ушел на снижение.

Котировки закрытия – 26,967/26,985 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня снизился на 35,2 млн по сравнению с прошлой пятницей и составил 182,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9796 гривен.

Официальный курс доллара на 27 июля установлен на отметке 26,9805 гривен за доллар, снижение на 6,75 копеек.

Официальный курс евро на 27 июля установлен на отметке 31,8087 гривны за евро, снижение на 3,63 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1808. Сегодня евро трижды пытался подняться выше уровня 1,18 и только с третьей попытки достиг отметки 1,1816 на фоне общего ослабления американского доллара против других ведущих мировых валют.

График российского рубля к американскому доллару сегодня напоминает «американские горки»: в первой половине дня доллар вырос до 74,25 российских рублей, а к вечеру опять подешевел до 73,70 (рубль укрепился благодаря возобновлению роста цен на нефть). Состоянием на 19:00 рубль торгуется в узком диапазоне 73,65-73,75 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня подешевел до 3,64-3,65 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке во вторник

Завтра ожидается на редкость интересный и очень непростой день для валютного рынка. Прежде всего, традиционно запланировано проведение очередного аукциона Министерства финансов по размещению ОВГЗ. Инвесторам будут предложены 5 выпусков в национальной валюте и один – в долларах США на 1 год. Учитывая, что в прошлую пятницу нерезиденты активно продавали валюту, возникает вопрос: будут ли они принимать участие в предстоящем аукционе или подождут следующего?

Кроме того, принимая во внимание то, что уровень 27 гривен остался вверху, завтра на повестке дня – тест годовых минимумов по безналичному доллару (26,91 гривен на покупке и 26,92 гривен на продаже). Как поведет себя Национальный банк, станет ли он жестко удерживать доллар от падения или позволит ему подешеветь еще сильнее?

Сегодня госказначейство уже начало выплачивать компенсации НДС экспортерам: только за понедельник им отправили 2 240,76 млн гривен. Завтра выплаты продолжатся, и часть продавцов не выйдут на рынок, тем более, что низкие цены на доллар им вряд ли понравятся. Не исключено, что в районе годовых минимумов соотношение спрос/предложение может качнуться в обратную сторону.

К вечеру в Киеве наличный доллар оптовые обменники продавали по 27,03 гривен; в Харькове и Днепропетровске ценники опустили до 27,05 гривен. Завтра утром продажи стартуют с этих же цифр, но если на межбанке продолжится снижение, можно ожидать к обеду продажу доллара в столице по 27 гривен ровно. Тем более, что по информации портала «Курс Украины» один из «госбанков» завтра планирует продавать доллар по такой цене.

Наличный евро попал под влияние двух разнонаправленных факторов: на FOREX евро вырос к доллару, а в Украине наличный доллар подешевел. Не удивительно, что в результате ценник на евро остался неизменным: к вечеру его продавали по 31,82-31,85 гривен. По такой же цене его начнут продавать завтра утром. Если же евро на FOREX продолжит расти, то и наличный евро может прибавить в цене пару-тройку копеек.

Что касается наличного рубля, его будут продавать в пределах 3,64-3,67 гривен за 10 рублей. Максимум, чем он сможет завтра удивить – это подешеветь еще на 1 копейку. Стабильная цена российского рубля диктуется снижением оборотов и падением интереса к покупкам российской валюты в последнее время.