На судне у берегов Египта умер моряк из Одессы
На судне в территориальных водах Египта обнаружили мертвым моряка из Одессы, 1956 года рождения, сообщает УНИАН.
Как сообщил морской юрист Николай Гольбин, трагедия произошла в конце прошлой недели на борту одного из судов немецкой компании Blumenthal.
По его словам, следов насильственной смерти на теле моряка не обнаружено.
"Предварительно, причина смерти - естественная", - сказал юрист.
Он уточнил, что ЧП произошло, когда судно находилось в территориальных водах Египта.
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