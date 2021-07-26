На судне у берегов Египта умер моряк из Одессы

На судне в территориальных водах Египта обнаружили мертвым моряка из Одессы, 1956 года рождения, сообщает УНИАН.

Как сообщил морской юрист Николай Гольбин, трагедия произошла в конце прошлой недели на борту одного из судов немецкой компании Blumenthal.

По его словам, следов насильственной смерти на теле моряка не обнаружено.

"Предварительно, причина смерти - естественная" , - сказал юрист.

Он уточнил, что ЧП произошло, когда судно находилось в территориальных водах Египта.

.