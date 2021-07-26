В Африке выпал снег и ударили рекордные морозы

В субботу, 24 июля в 19 районах центральной части Южно-Африканской Республики установили рекорд низкой температуры. Не обошлось и без осадков - выпал снег, сообщает Страна.ua.

Появились видео, которые подтверждают аномальные погодные явления﻿.

Во многих городах ЮАР в воскресенье, 25 июля, продолжал идти снег, а некоторые дороги были перекрыты из-за гололеда.

В городе Кимберли температура воздуха минус 9,9° С. Таких низких температурных показателей в регионе не регистрировали за весь период метеорологических наблюдений.

Впервые за много лет в различных районах страны выпал снег. В Йоханнесбурге температура воздуха ночью опустилась до минус 7 ° С. В прошлый раз подобный холодовой рекорд зафиксировали 19 июля 1995 - минус 6,3 ° С. По прогнозам синоптиков такая погода продержится в течение недели.