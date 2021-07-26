В Греции пляж покрылся густой белой пеной

В Греции на полуострове Халкидики пляж, на котором отдыхали туристы, затопило пеной. Редкое и удивительное явление засняли его свидетели.﻿, сообщает Обозреватель.

Плотный слой пены накрыл пляж на популярном греческом курорте. Источник: thess.news.gr

Изначально люди испугались явления, но уже вскоре начали вести себя, как на пенной вечеринке.

Издание Proto Thema обратилось за комментарием к ученым и те успокоили греков.

"Слой пены является органическим и не несет опасности для людей" , – заявили эксперты.

Они же предположили, что пена исчезнет через несколько дней, но, возможно, появится снова.

По словам ученых, такое явление называется эвтрофикацией. Оно возникает из-за ухудшения качества воды в водоемах. Биологи предположили, что образоваться пена могла из-за загрязнения Босфора.

"Такое происходит, если в воду попадают соединения азота и фосфора. Эвтрофикация обычно случается в озерах или закрытых мелководных заливах" , – сказали ученые.

Они добавили, что это явление связано с изменением климата и глобальным потеплением.

Пена покрыла песок и лежаки. Источник: thess.news.gr

Пользователи сети уже вспомнили греческую легенду, которая гласит, что греческая богиня любви и красоты Афродита появилась на свет, выйдя из морской пены. Они же предположили, что вполне вероятно, древние греки могли наблюдать подобное явление, которое и легло в основу мифа о красавице.