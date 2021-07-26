В Греции пляж покрылся густой белой пеной
В Греции на полуострове Халкидики пляж, на котором отдыхали туристы, затопило пеной. Редкое и удивительное явление засняли его свидетели., сообщает Обозреватель.
Изначально люди испугались явления, но уже вскоре начали вести себя, как на пенной вечеринке.
Издание Proto Thema обратилось за комментарием к ученым и те успокоили греков.
"Слой пены является органическим и не несет опасности для людей", – заявили эксперты.
Они же предположили, что пена исчезнет через несколько дней, но, возможно, появится снова.
По словам ученых, такое явление называется эвтрофикацией. Оно возникает из-за ухудшения качества воды в водоемах. Биологи предположили, что образоваться пена могла из-за загрязнения Босфора.
"Такое происходит, если в воду попадают соединения азота и фосфора. Эвтрофикация обычно случается в озерах или закрытых мелководных заливах", – сказали ученые.
Они добавили, что это явление связано с изменением климата и глобальным потеплением.
Пользователи сети уже вспомнили греческую легенду, которая гласит, что греческая богиня любви и красоты Афродита появилась на свет, выйдя из морской пены. Они же предположили, что вполне вероятно, древние греки могли наблюдать подобное явление, которое и легло в основу мифа о красавице.