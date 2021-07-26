COVID-сертификаты: в Минцифры рассказали, когда можно будет путешествовать

Путешествовать с украинскими сертификатами за границу можно будет после завершения технической валидации украинских документов и их политического признания другими правительствами, сообщает Суспільне.

"Сейчас идет процесс признания COVID сертификатов ЕС (Евросоюзом). Нам прислали чеклист, по которому мы самостоятельно должны пройти проверку на соответствие наших сертификатов их требованиям" , - сообщили в пресс-центре Министерства цифровой трансформации.

После прохождения технической валидации украинского решения со стороны ЕС завершится и бета-тест украинских COVID сертификатов. В то же время как сообщили чиновники, точные даты пока неизвестны, поскольку решение зависит от того, сколько продлится процесс в ЕС.

"Украину ждет трех этапный процесс технической валидации и подключения к доверительной сети. После этого еще признание на политическом уровне" , - сообщили в Минцифры.

В ведомстве также отметили, что в настоящее время страны впервые оказались в ситуации, когда они за короткий срок должны разработать универсальные системы обмена информацией, договориться о взаимодействии, протестировать инновации.