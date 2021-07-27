Ученые призвали готовится к аномальной жаре

Ученые из Высшей технической школы Цюриха заявили, что человечеству необходимо подготовиться к более интенсивным периодам аномальной жары, сообщает Лента.Ру.

Об этом передает портал Axios со ссылкой на научный журнал Nature Climate Change.

"Нам следует приготовиться к рекордным пикам жары, которые намного превзойдут предыдущие температурные рекорды" , — сообщил один из участников исследования Эрик Фишер.

По его словам, данные явления будут наблюдаться уже в ближайшие десятилетия. Отмечается, что рекордные периоды жары могут случаться от двух до семи раз чаще в период с 2021-го по 2050 год, а с 2051-го по 2080 год — от трех до 21 раза чаще.