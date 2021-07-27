Врачи рассказали, кому строго запрещено есть арбузы
Врачи выяснили, для кого ароматные арбузы, сезон которых начинается в Украине, противопоказаны. Употребление ягоды может усугубить некоторые заболевания и ухудшить состояние организма, сообщает РБК-Украина.
По словам медиков, с арбузами нужно быть осторожными, в первую очередь, больным сахарным диабетом, а также людям, которые страдают повышенной отечностью.
"Будет не очень полезно тем, кто страдает отеками. И так жидкость накапливается, а тут съешь арбуз - это еще дополнительная жидкость", - рассказывают врачи.
При каких еще состояниях и болезнях нельзя есть арбуз?
- нарушениях оттока мочи;
- мочекаменной болезни - мочегонное действие арбуза может погнать камни и вызвать приступ;
- колите, диарее, других обострениях болезней ЖКТ;
- заболеваниях поджелудочной железы в острой фазе;
- заболеваниях сердца, которые сопровождаются задержкой жидкости в организме;
- аденоме предстательной железы;
- послеоперационных спаечных процессах.
Сколько арбуза можно съедать за день
Для здоровых людей летняя ягода очень полезна, ведь она содержит вещества, которые препятствуют камнеобразованию и оказывают тонизирующий эффект на организм.
При этом медики советуют ограничивать себя в лакомстве. За день максимальное количество для человека со здоровыми почками - один килограмм, а для ребенка младшего возраста - втрое меньше. Если вы чувствуете, что ягода слишком сильно "мочегонит", уменьшите эту дозу.
Чтобы не вызвать проблемы с ЖКТ, медики советуют не есть арбуз до еды или сразу после нее. Лучше - отдельно от всего остального и за 2 часа до или после.
Автор: Светлана Мащенко