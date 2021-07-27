Счет на миллиарды: ПриватБанк ускорился с выдачей доступных кредитов

С начала 2021 года по программе "Доступные кредиты 5-7-9" ПриватБанк выплатил займов на сумму около трех миллиардов гривен. Хотя за 11 месяцев 2020-го украинцы получили выплаты в размере 1,7 миллиарда гривен, сообщает Сегодня.

Программа стартовала 1 февраля прошлого года. За весь этот период все уполномоченные банки выдали кредитов на сумму в 54,5 миллиарда гривен.

Всего украинцы взяли 20 722 займа:

20,2 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов;

6,7 млрд грн предприниматели получили на инвестиционные цели;

27,6 млрд грн в качестве антикризисных кредитов.

Лидером по сумме выдачи кредитов стал Райффайзен Банк Аваль – 9,5 миллиарда гривен (2157 договоров). На втором месте – ПУМБ с суммой в 5,9 миллиарда гривен (1221 договор).

На третьем месте Ощадбанк – 5,2 миллиарда гривен (2621 договор). ПриватБанк только на четвертой позиции с 4,8 миллиарда гривен, однако с наибольшим количеством договоров – 6484.

По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" государство компенсирует предпринимателю часть кредитной нагрузки. Чем больше создано рабочих мест, тем большую компенсацию по кредиту он получает.