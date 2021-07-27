В Аргентине лагуна стала розовой из-за опасных отходов

Лагуна в южном регионе Аргентины стала ярко-﻿розовой в результате поразительного, но ужасающего явления: загрязнения химическим веществом, используемым для сохранения креветок на экспорт, сообщает Новое время.

По словам активистов, цвет вызван сульфитом натрия. Этот антибактериальный продукт используется на рыбных заводах, отходы которых загрязняют реку Чубут, которая питает лагуну Корфо и другие источники воды в регионе.

Жители давно жаловались на неприятные запахи и другие экологические проблемы вокруг реки и лагуны.

"Все должны контролировать те, кто санкционирует отравление людей" , — заявил активист-эколог Пабло Лада, обвинив правительственных чиновников в проблеме.

Лагуна на прошлой неделе стала розовой, а в воскресенье оставалась ненормальной, сказал Лада, который живет в городе Трелью, недалеко от лагуны и примерно в 1400 км к югу от Буэнос-Айреса.

Лагуна принимает стоки из индустриального парка Трелью. Инженер-эколог и вирусолог Федерико Рестрепо уверен, что окрашивание произошло из-за сульфита натрия в рыбных отходах, которые по закону следует обрабатывать перед сбросом.

В последние недели жители Роусона, города, соседнего с Трелью, перекрыли дороги, по которым грузовики перевозили переработанные рыбные отходы по их улицам на очистные сооружения на окраине города. Поскольку Роусон был закрыт из-за протеста, провинциальные власти разрешили предприятиям сбрасывать отходы в лагуну Корфо.

"Красноватый цвет не причиняет вреда и исчезнет через несколько дней" , — заявил на прошлой неделе начальник экологического контроля провинции Чубут Хуан Мишелуд.

Заводы по переработке рыбы на экспорт, в основном креветок и хека, создают тысячи рабочих мест в провинции Чубут, где проживает около 600 000 человек.