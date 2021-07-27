Ответственность потребителя за неоплату жилищно-коммунальных услуг

В Центре безоплатной правовой помощи напомнили об обязанности вовремя платить за ЖКУ и какую ответственность несут потребители за коммунальные долги, сообщает ЛигаБизнес.

Санкции за задолженность за жилищно-коммунальные услуги бывают разные: от пени к отключения услуги, от предупреждения к подаче иска в суд и взыскания долгов уже исполнительной службой.

Пеня

Если потребитель вовремя не платит за потребленные коммунальные услуги, предоставитель услуг может начать насчитывать пеню.

В соответствии с частью первой статьи 26 Закона о жилищно-коммунальных услугах в случае несвоевременного осуществления платежей за жилищно-коммунальные услуги потребитель обязан оплатить пеню в размере, установленном в договоре, но не выше 0,01 % суммы долга за каждый день просрочки. Общий размер оплаченной пени не может превышать 100 % общей суммы долга. Начисление пени начинается с первого рабочего дня, следующего за последним днем предельного срока внесения платы за жилищно-коммунальные услуги.

Когда пеня не насчитывается?

Пеня не насчитывается при условии наличия задолженности государства за предоставленные населению льготы и жилищные субсидии и/или наличия у потребителя задолженности по оплате труда, подтвержденного должным образом.

Стоит принять во внимание и период действия карантина. Так, в соответствии с Законом Украины от 17.03.2020 № 530 - IX на период действия карантина и в течение 30 дней со дня его отмены запрещено:

насчитывать и взимать штрафы, пеню, если потребитель несвоевременно осуществил платеж за жилищно-коммунальные услуги;

прекращать/останавливать предоставление жилищно-коммунальных услуг гражданам Украины в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме;

принудительно выселять из жилья и принудительно взимать жилье (жилые дома, части жилых домов, квартиры, комнаты в квартирах, комнаты, жилые секции или блоки в общежитиях, другие обитаемые помещения), которое принадлежит на праве частной собственности гражданам Украины, во время принудительного исполнения решений судов относительно взыскания задолженности за жилищно-коммунальные услуги;

принудительно выселять граждан за несвоевременную оплату жилищно-коммунальных услуг из жилых помещений в домах государственного, общественного жилищного фонда и жилищного фонда социального назначения.

Поэтому, во время карантина есть определенные ограничения относительно влияния на должников. Начислить пеню, отключить услугу, выселить из жилья во время действия карантина никто не имеет права. На сегодня действие карантина продолжено до 31 августа 2021 года.

В то же время представители газовой службы иногда действуют как коллекторы, оказывая психологическое давление на потребителей и требуя погасить текущие платежи исключительно до 10 числа месяца, следующего за расчетным.

Совет: Читайте внимательно условия договоров о поставке жилищно-коммунальных услуг, особенно на соответствие нормам законодательства. Например, условия поставки газа регулирует Типовой договор поставки природного газа бытовым потребителям, утвержденный постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2500, а распределение - Типовой договор распределения природного газа, утвержденный постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2498.

Так, оплата стоимости услуги по распределению природного газа по Договору осуществляется потребителем, который является бытовым, до 20 числа (включительно) месяца, в котором оказываются услуги по распределению природного газа, на основании счета Оператора газораспределительных сетей. Поэтому платить нужно до 20 числа, и если оплата не пройдет еще на протяжении 10 дней, то только в таком случае поставщик имеет право начать процедуру прекращения (ограничение) газоснабжения, заранее предупредив об этом должника.

С долгами - без субсидии!

В соответствии с Положением о порядке назначения жилищных субсидий, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины от 21.10.1995 № 848, в субсидии отказывают, если управлением социальной защиты населения получена информация о наличии просроченной свыше трех месяцев задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг, расходов на управление многоквартирным домом, срок исковой давности которой не прошел и общая сумма которой превышает 20 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан. К сведению берется размер задолженности на день обращения по назначению жилищной субсидии.

Следовательно, должники, общая сумма долга которых превышает 20 необлагаемых налогом минимумов граждан (а это 340 грн.), теряют право на получение субсидии.

Обращение в суд и его возможные последствия

В случае наличия долга предприятие-предоставитель услуг имеет право обратиться в суд с иском о взыскании задолженности.

Предоставитель услуги имеет право привлечь потребителя к гражданской ответственности, определенной в статье 625 Гражданского кодекса Украины, а именно взыскать инфляционное начисление на сумму долга за нарушение должником денежного обязательства и 3% годовых от просроченной суммы.

Вывод: в случае несвоевременной оплаты жилищно-коммунальных услуг и взыскания задолженности через суд сумма к уплате может оказаться значительно больше, чем если вовремя платить платежи.

Много разговоров на сегодня ведется о том, что в случае наличия задолженности за жилищно-коммунальные услуги, лицо может быть лишено жилья.

Принудительное взыскание долга за жилищно-коммунальные услуги после вступления в законную силу соответствующим решением суда или судебным приказом осуществляет государственный или частный исполнитель согласно Закону Украины "Об исполнительном осуществлении".

Взыскание задолженности происходит в первую очередь за счет денежных средств должника, других ценностей, средств на счетах должника в банках и других финансовых учреждениях. Если средств и ценностей нет, то только тогда дело доходит до недвижимого имущества. Взыскание на жилой дом или квартиру, в котором фактически проживает должник, происходят в последнюю очередь.

В соответствии со статьей 48 вышеупомянутого Закона в случае, если сумма, которая подлежит взысканию по исполнительному производству, не превышает 20 размеров минимальной заработной платы, обращение взыскания на единственное жилье должника и земельный участок, на котором расположено такое жилье, не осуществляется. В таком случае исполнитель обязан принять меры для выполнения решения за счет другого имущества должника. Но если другого имущества нет, а сумма задолженности больше чем 20 минимальных заработных плат (на 01.07.2021 - 20х6000 грн., то есть 120 000 грн.), государственный (частный) исполнитель имеет право наложить на единственное жилье такого должника арест и в дальнейшем его реализовать.

Какая процедура отключения газа и электроэнергии за долги

Поставщики газа и электроэнергии имеют право на прекращение предоставления услуг, что предусмотрено Правилами снабжения природного газа, утвержденными постановлением НКРЭКУ от 30.09.2015 № 2496, Кодекса газораспределительных систем и Правилами розничного рынка электрической энергии.

При отключении газа и электричества потребителя должны об этом сообщить. Так, например, в соответствии с пунктом 27 раздела ІІІ Правил снабжения природного газа, поставщик имеет право осуществить мероприятия по прекращению поставки природного газа путем направления потребителю письменного уведомления (с отметкой о вручении) с требованием самостоятельно прекратить потребление природного газа за счет перекрытия запорного устройства перед газовым прибором и допустить представителя поставщика по предъявлению служебного удостоверения на объект для опломбирования запорных устройств.

При этом в сообщении о прекращении потребления природного газа поставщик должен отметить основания и дату прекращения газопотребления, которая не может быть раньше, чем через три дня после даты получения уведомления.

Совет потребителям: не заключайте под давлением график погашения задолженности. Это повлияет и на срок исковой давности, и подтвердит ваше согласие со всеми начислениями и штрафами. Сначала проконсультируйтесь с юристами.

Также, в соответствии с пунктом 7.5 раздела VII Правил розничного рынка электрической энергии электропоставщик в случае, если потребитель имеет задолженность или не допускает к счетчику, может полностью или частично прекратить поставку электрической энергии при условии предупреждения потребителя не позже чем за 10 рабочих дней до дня отключения.

Письменное сообщение должно содержать:

основания, сумму задолженности

дату и время, с которой электроснабжение будет полностью или частично прекращено

фамилия, имя, отчество, подпись ответственного лица, которым оформлено предупреждение.

Датой получения таких предупреждений будет считаться:

дата их личного вручения, которое подтверждается подписью получателя или регистрацией входной корреспонденции;

третий календарный день от даты получения почтовым отделением связи, в котором обслуживается получатель (в случае направления по почте заказным письмом).

Другой способ предоставления предупреждения потребителю может быть использован только в том случае, если он предусмотрен договором с поставщиком электроэнергии и договором с оператором системы.

Если потребитель оплатит долги и сообщит об этом поставщику электроэнергии до отключения, то снабжение электроэнергии не прекращается.

Следовательно, потребители должны вовремя и в полном объеме платить полученные жилищно-коммунальные услуги. Поставщики услуг в случае наличия задолженности имеют право на отключение/прекращение предоставления услуг и обязаны четко придерживаться правил отключения, в частности, относительно заблаговременного сообщения о таких действиях. При этом, не забываем о том, что карантин продолжается, поэтому такие санкции, как взыскания пени и прекращение предоставления услуг являются незаконными.

Прекращение водоснабжения

Правила предоставления услуг по централизованному водоснабжению и централизованному водоотводу, утверждены постановлением Кабинета Министров Украины от 05.07.2019 № 690 и предусматривают право исполнителя услуг по централизованному водоснабжению, в том числе ограничить (прекратить) предоставление услуг в случае их неоплаты или оплаты не в полном объеме, кроме случаев, когда качество и/или количество таких услуг не отвечают условиям договора.

Статьей 26 Закона Украины "О жилищно-коммунальных услугах" предусмотрено, что исполнитель коммунальной услуги имеет право ограничить (прекратить) предоставление соответствующей коммунальной услуги ее потребителю независимо от избранной модели организации договорных отношений в случае непогашения в полном объеме задолженности за употребленные коммунальные услуги в течение 30 дней со дня получения потребителем предупреждения от исполнителя. Такое предупреждение направляется потребителю не раньше следующего рабочего дня после истечения предельного срока оплаты коммунальной услуги, определенного законодательством и/или договором о предоставлении соответствующей коммунальной услуги.

Ограничение предоставления соответствующей коммунальной услуги осуществляется исполнителем в присутствии представителя лица, которое осуществляет техническое обслуживание внутридомовых систем многоквартирного дома, которые обеспечивают предоставление соответствующей коммунальной услуги, а также управителя или должностного лица или работника объединения совладельцев многоквартирного дома, если управление многоквартирным домом осуществляется соответственно управителем или объединением совладельцев многоквартирного дома. Неприбытие отмеченных лиц, которые заранее были предупреждены исполнителем о дне и времени осуществления ограничения (прекращение) предоставления коммунальной услуги, не является препятствием для осуществления исполнителем ограничения (прекращения) предоставления коммунальной услуги потребителю.

В случае ограничения (прекращения) предоставления услуги потребителю исполнитель опломбировывает санитарно-техническое или другое оборудование, которое расположено в многоквартирном доме за пределами или внутри помещения, которым пользуется потребитель, и связано с предоставлением ему услуг.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 23 Закону Украины "О питьевой воде и питьевом водоснабжении" предприятия питьевого водоснабжения и централизованного водоотвода, в частности, имеют право в случае внесения потребителем не в полном объеме платы за использованную питьевую воду ограничить его питьевое водоснабжение до уровня экологической брони питьевого водоснабжения.