В Киеве изменится порядок передачи земель. Об этом рассказал депутат Киевского городского совета, первый заместитель председателя Постоянной комиссии по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений Владимир Кравец, сообщает ЮрЛига.

Отмечается, что депутаты Киевского городского совета и все желающие могут подавать свои предложения относительно нового порядка передачи земель территориальной общины города Киева. Рекомендации и замечания принимаются до 6 августа.

Как отметил депутат, сейчас соответствующее решение проходит регуляторную процедуру, впоследствии оно будет повторно рассмотрено на заседании Постоянной комиссии Киевского городского совета по вопросам архитектуры, градостроительства и земельных отношений.

"Недавно вступили в силу положения Закона Украины, который называют "Земельной Конституцией". Документ меняет подход к передаче земельных участков, в том числе земель коммунальной формы собственности. В частности, будет расширен ряд полномочий местных советов, упрощена процедура приватизации земельных участков под имущество, а также устранены недостатки принципа "молчаливого согласия". Требует приведения в соответствие с действующим законодательством и регулирование земельных отношений в городе Киеве" , - рассказал Владимир Кравец.

По его словам, необходимо предусмотреть предоставление потенциальными арендаторами актуальной фотофиксации расположенного имущества.