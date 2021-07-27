Названа ориентировочная стоимость проезда по платным дорогам

Мининфраструктуры работает над реализацией проектов строительства 6 автомобильных дорог на условиях концессии – максимальная стоимость пользования ими будет зависеть от транспортного средства и будет достигать от 0,023 до 0,133 евро за километр, сообщает Суспільне.

Об этом сообщила заместитель министра инфраструктуры по вопросам европейской интеграции Анна Юрченко.

В частности, правительство прорабатывает вопрос о строительстве таких дорог в сотрудничестве с частными инвесторами:

M-29/M-04/M-18 - Харьков-Днепр-Запорожье;

M-03 - Борисполь-Полтава;

M-14 - Херсон-Николаев;

M-06 - Киев-Житомир-Ровно;

M-08/M-19 - Ягодин-Ковель-Луцк;

M-04/H-11 - Днепр-Кривой Рог-Николаев.

Правительство утвердило максимальную стоимость пользования дорогами на уровне от 0,023 до 0,133 евро за километр (от 73 копеек до 4,23 грн).