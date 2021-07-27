Прибыль Нафтогаза может оказаться "нарисованной" - Витренко

Прибыль, которую показал "Нафтогаз Украины" в первом квартале 2021 года, может оказаться результатом спекуляций с финансовой отчетностью. Точные показатели работы компании станут известны только после международного аудита и не исключено, что в этом случае "Нафтогаз" покажет убыток, а не прибыль, сообщает РБК-Украина.

"Финансовая отчетность за первый квартал не была проверена аудиторами, поэтому это вообще не аргумент. К примеру, сейчас идет дискуссия по поводу отражения в отчетности за полугодие двух проблем, которые были и в первом квартале. Если бы в полном объеме отражены в отчетности за первый квартал, то вместо прибыли был бы показан убыток государства, как собственника НАК, до 105 млрд гривен" ,- считает Витренко.

По его словам, "реальные убытки могут превращаться в "нарисованную прибыль" из-за желания менеджмента рассказать о прибыли и показать якобы хороший результат, чтобы получить как можно быстрее бонус, а отражение убытков перенести на потом".

Также Витренко перечислил факторы, которые, по его мнению, привели к убыткам компании. Речь идет, во-первых, об отражении финансового состояние предприятий теплокоммунэнерго, которое могло не позволить на момент составления отчетности за первый квартал 2021 года рассчитывать на погашение ими задолженности за потребленный газ.

Вторым фактором, по его мнению, является задолженность НАКа перед "Укрнафтой" за отобранный газ.