Нацбанк выпустил монету с лошадью
Национальный банк Украины с 29 июля вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского". Монета выпускается в честь возвращения редких диких лошадей Пржевальского в Чернобыльскую зону отчуждения, сообщает Деловая столица.
Номинал монеты — 5 гривен, тираж – 40 тысяч штук.
На аверсе изображен конь Пржевальского в цвете. На реверсе – лось, бурый медведь, черный аист, зубр и рысь, которые занесены в Красную книгу Украины.
В НБУ отметили, что монета посвящена символу возрождения дикой природы, знаковому животному заповедника — лошади Пржевальского — единственному существующему виду диких лошадей, которые сохранились до наших дней в первоначальном виде, и к занесены в Международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".
Данная монета начинает целый ряд монет "Чернобыль. Возрождение".
"Парадокс, но техногенная катастрофа дала природе уникальный шанс на возрождение, которым она воспользовалась сполна. В 2016 году на территории, пострадавшей от последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции, была создана самый большой и самый молодой объект природно-заповедного фонда Украины — Чернобыльский радиационно-экологический биосферный заповедник. Эта территория стала своеобразным резерватом для размножения не только типичных, но и редких краснокнижных представителей живого мира", — напомнили в Нацбанке.