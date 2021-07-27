Нацбанк выпустил монету с лошадью

Национальный банк Украины с 29 июля вводит в обращение памятную монету "Чернобыль. Возрождение. Лошадь Пржевальского".﻿ Монета выпускается в честь возвращения редких диких лошадей Пржевальского в Чернобыльскую зону отчуждения, сообщает Деловая столица.

Номинал монеты — 5 гривен, тираж – 40 тысяч штук.

На аверсе изображен конь Пржевальского в цвете. На реверсе – лось, бурый медведь, черный аист, зубр и рысь, которые занесены в Красную книгу Украины.

В НБУ отметили, что монета посвящена символу возрождения дикой природы, знаковому животному заповедника — лошади Пржевальского — единственному существующему виду диких лошадей, которые сохранились до наших дней в первоначальном виде, и к занесены в Международную Красную книгу с природоохранным статусом "на грани исчезновения".

Данная монета начинает целый ряд монет "Чернобыль. Возрождение".