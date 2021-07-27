Организаторы серии терактов в Киеве предстанут перед судом

Служба безопасности Украины завершила досудебное расследование в отношении организаторов терактов в Киеве, которые состоялись летом 2020 года. Обвинительный акт направлен в суд.

Об этом говорится в сообщении СБУ.

Злоумышленников обвиняют в следующих статьях Уголовного кодекса:

ч. 2 ст. 258 (террористический акт),

ч. 1 ст. 263 (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами),

ч. 2 ст. 263-1 (незаконное изготовление, переработка или ремонт огнестрельного оружия или фальсификация, незаконное удаление или изменение ее маркировки, или незаконное изготовление боевых припасов, взрывчатых веществ или взрывных устройств),

ч. 2 ст. 15 ч. 2 ст. 258 (покушение на совершение террористического акта).

Санкции статей предусматривают наказания в виде лишения свободы сроком до 12 лет.