Названы самые востребованные профессии в Украине

Эксперт рынка труда Сергей Марченко заявил, что украинские абитуриенты недооценивают промышленность и агробизнес. По его словам, запрос на специалистов в этих сферах стабилен из года в год, но их абитуриенты почему-то обходят вниманием, сообщает Обозреватель.

"В агросекторе в последние годы очень много денег, люди неплохо зарабатывают. Если говорить о специалистах для агробизнеса, там есть целый пласт направлений, таких как агрономы, зоотехники, ветеринары, механизаторы, которые очень недооценены абитуриентами. Если говорить о промышленности, много лет эйчары производителей буквально кричат о том, что не хватает квалифицированных инженеров на производстве, энергетиков, логистов. Недавно у нас был очень тяжелый поиск менеджера по качеству" , – добавил Марченко.

Также востребованными, как сейчас, так и в будущем, будут профессии сферы IT: разработчики программного обеспечения, дизайнеры, гейм-девелоперы, специалисты по искусственному интеллекту, машинному обучению, Big Data.

Эксперт удивляется, что несмотря на стремительное развитие этой сферы компьютерные науки в этом году находятся лишь на четвертом месте по количеству поданных заявлений абитуриентов. Несменным лидером интереса учащихся много лет остается филология. Притом, что выпускники-филологи, которые идут работать по специальности, зарабатывают не так много.