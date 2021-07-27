Зеленского на выборах готовы поддержать почти 30% украинцев

Результаты опроса, проведенного Социологической группой "Рейтинг" 23-25 июля свидетельствуют, что президента Украины Владимира Зеленского поддержали бы 27,7% определившихся с выбором украинцев, если бы выборы главы государства состоялись в ближайшее время, сообщает Интерфакс-Украина.

При этом за пятого президента Украины (2014-2019), лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко проголосовали бы 13,4% определившихся с выбором украинцев, за лидера Всеукраинского объединения "Батькивщина", экс-премьера Юлию Тимошенко 11,4%, одного из лидеров партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Юрия Бойко поддержали бы 10,1%, лидера партии "Сила и честь" Игоря Смешко – 7,8%, за экс-премьера, лидера "Украинской стратегии" Владимира Гройсмана проголосовали бы 6,1%, за экс-нардепа Евгения Мураева – 6%, за спикера Верховной Рады Дмитрия Разумкова – 4,1%.

За лидера Всеукраинского объединения "Свобода" Олега Тягнибока, лидера Радикальной партии Олега Ляшко и экс-премьера Арсения Яценюка проголосовали бы по 2,6-2,7% определившихся респондентов, за лидера партии "Голос" Киру Рудик – 0,4%, за остальных кандидатов меньше.

Из общего количества опрошенных 5,3% не намерены принимать участия в голосовании, 6% затруднились с ответом.

При этом 46% опрошенных ответили, что ни в коем случае бы не проголосовали за Порошенко, 36% - за Тимошенко, 34% - за Бойко, 29% - за Зеленского, 26% - за Ляшко, 19% - за Яценюка, 18% - за Тягнибока, по 14% - за Мураева и Гройсмана, 10% - за Разумкова, по 9% - за Рудик и Смешко.

Зеленскому доверяет 45% опрошенных, не доверяет 52%, Тимошенко доверяет 31%, не доверяет 68%, Бойко доверяет 27%, не доверяет 57%, не знают о нем 14%, Порошенко доверяют 26%, не доверяют 72%, нардепу Виктору Медведчуку доверяют 18%, не доверяют 70%, не знают о нем 9%, премьеру Денису Шмыгалю доверяют 16%, не доверяют 51%, не знают о нем 28% опрошенных.