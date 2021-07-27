Названы самые частые нарушения прав потребителей

Госпотребслужба и представители бизнеса договорились об общей наработке предложений для внесения изменений в Закон "О защите прав потребителей" и некоторые нормативные документы. Об этом шла речь на встрече Председателя Госпотребслужбы Владиславы Магалецкой с лидерами ритейл отрасли Украины и Ассоциацией ритейлеров Украины, сообщает ЛигаБизнес.

Глава Госпотребслужбы сказала, что нужно совместно работать для предупреждения реализации некачественных и опасных товаров, а также для недопущения нарушений прав потребителей. Как указала Владислава Магалецкая, за первое полугодие 2021 года Госпотребслужба проверила свыше 2,4 тыс. субъектов хозяйствования относительно защиты прав потребителей. Нарушения выявлены у 28,5% проверенного количества субъектов.

Наибольшее количество нарушений (62,8%) касалась отсутствия необходимой, доступной, достоверной и своевременной информации о продукции или продавце.

На втором месте (10,2%) - нарушение условий договора между потребителем и исполнителем о выполнении работы, предоставлении услуги.

На третьем месте (6,5%) - отказ потребителю в реализации его прав, установленных Законом "О защите прав потребителей" при приобретении некачественного товара, обмене качественного товара, предоставлении услуги.