Джошуа об Усике перед чемпионским боем

Британец Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) с уважением относится к Александру Усику (18-0, 13 КО), однако считает, что обладает лучшими навыками. Уроженец Уотфорда рассчитывает на то, что после победы над украинцем все же получит возможность подраться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, сообщает Обозреватель.

Он подчеркнул, что Усик провел фантастическую любительскую карьеру, а сейчас является серьезной угрозой в дивизионе.

"Я котирую всех своих оппонентов. Он хорош. Все дело заключается в том, чья рука будет поднята вверх после финального гонга. Он хорош, но я лучше. Я хочу хорошо проделать работу, решить дело, потому что мои глаза сосредоточены на других вещах" , – сказал Джошуа.

Отметим, что поединок за три чемпионских пояса между Усиком и Джошуа пройдет 25 сентября в Лондоне.

Ставки на бой Усик – Джошуа.

Команды боксеров назначили поединок на 24 июля. Однако из-за коронавируса в команде Тайсона бой был отложен на октябрь.

После срыва противостояния Фьюри – Джошуа Всемирная боксерская организация (WBO) санкционировала обязательную защиту Энтони чемпионского пояса в бою с Усиком. Это решение вызвало гнев у промоутера британского боксера Эдди Хирна, который пожаловался на то, что его клиента постоянно заставляют отстаивать титулы.

В свою очередь Александр Усик пожаловался на то, что испытывает трудности в профессиональном боксе из-за украинского гражданства. До объявления боя с Джошуа он также возмутился ситуацией в супертяжелом дивизионе, сравнив ее с политикой в нашей стране.

Промоутер Усика Александр Красюк рассказал о необычном пункте в контракте на бой с Джошуа. Кроме того, он назвал историческим будущее противостояние.

Усика перед поединком исключили из рейтинга Всемирного боксерского совета (WBC). Это вызвало бурное обсуждение в сети, а самого украинца назвали предателем.

Сам Энтони Джошуа заявил, что ему все равно, дерется ли он с Усиком или с кем-то другим. А экс-соперник Александра Мурат Гассиев не смог назвать фаворита поединка украинца и британца.