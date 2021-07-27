Межбанк: обновлен годовой минимум по доллару

Снижение котировок безналичного доллара на межбанковском валютном рынке﻿ продолжается четвертый день подряд.

Сегодня к концу обеденного перерыва они опустились до 26,87 гривен на покупке и 26,89 гривен на продаже. Был установлен новый годовой минимум по безналичному доллару (напомним, предыдущий годовой минимум на уровне 26,91 гривен на покупке и 26,92 гривен на продаже был зафиксирован 15 июня). Национальный банк появлялся на торгах, выкупая заявки на продажу по ценам от 26,92 гривен и ниже. Но пополнив свои ЗВР примерно на 20 млн долларов, регулятор ушел, и котировки опустились еще ниже.

Параллельно ускорилось падение цены наличного «американца». Еще утром курс доллара в оптовых обменниках Киева находился на уровне 27,03-27,08 гривен, но уже к обеденному перерыву ценник на продажу опустили до 26,95-26,96 гривен. При этом операторы наличного валютного рынка сообщают о снижении интереса к покупкам после того, как доллар опустился ниже 27 гривен.

Евро на FOREX, выросший вчера до отметки 1,1816 доллара, сегодня опустился до 1,1769 доллара, а затем опять пошел вверх. Наличный евро в большинстве обменников столицы к концу обеденного перерыва подешевел до 31,70-31,72 гривен.

Российский рубль сегодня совершает резкие движения в диапазоне 73,65-73,95 рублей за доллар. В Киеве сегодня большинство обменных пунктов продают наличный рубль по 3,65 гривны за 10 рублей.