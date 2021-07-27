Ученые рассказали, что может восстановить здоровый сон

По мнению ученых, людям, которые не могут уснуть вечером и сложно просыпаются утром, поможет восстановиться неделя жизни в природных условиях, сообщает Menslife.

Ученые из университета в Колорадо, США обнаружили, что привести в норму внутренние часы человека помогает пребывание под дневным светом и отсутствие электрического света от ламп в ночное время. В эксперименте приняли участие 7 добровольцев. Все они первую неделю жили в обычных городских условиях, а вторую – на природе.

Сразу же после недельного пребывания на свежем воздухе участники ощутили положительные изменения, хотя сон занимал у них точно такое же время, как и в период жизни в городе. Как утверждают исследователи, в условиях современной жизни уровень мелатонина способен снизиться до дневных показателей лишь по истечению двух часов. Иными словами, все это время биологические часы дают организму сигнал, что все это время еще продолжается ночь, в связи с чем человеку крайне сложно сосредоточиться, пробудившись утром. Поэтому здоровый сон восстанавливается после недели отдыха на природе.