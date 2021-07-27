Грузию накрыл сильный ливень

На западе Грузии прошли мощные ливни. Это привело к увеличению уровня воды в реках, сообщает РБК-Украина.

В деревнях Хобского муниципалитета вода затопила дворы, улицы и сельскохозяйственные угодья. Возле Кутаиси на участке дороги Цхалтубо-Цагери-Лентехи размыта автомобильная дорога.

Кроме того, произошел оползень на седьмом километре трассы внутреннего значения Алпана-Цагери. На этом участке дороги запрещено движение всех видов транспорта.

Река Цхенисцкали вышла из берегов и унесла около 50 метров центральной дороги возле села Саксари. Поврежден мост, соединяющий деревню Лентехи с тремя общинами.

Вместе с тем, ливень и залил улицы Батуми. В городе произошел сбой в работе общественного транспорта.

Анастасия Рокитна