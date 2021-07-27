В Краматорске прекратил работу центр массовой вакцинации

Начальник городского отдела охраны здоровья Андрей Петриченко заявил, что центр массовой вакцинации от коронавируса в Краматорске прекратил свою работу, сообщает Новости Донбасса.

Центр массовой вакцинации находился на ледовой арене. За все время его работы там вакцинировали 871 человека.

Власти Краматорска посчитали, что для иммунизации жителей хватит прививочных пунктов в амбулаториях № 1 и 2. Совокупно в них можно проводить 270 прививок в сутки.

В мэрии пообещали улучшить вакцинацию в амбулатории №2. Так, с пятницы там заработает третья бригада врачей, график работы будет с 8:00 до 15:00 по будням. Те люди, которые записывались в очередь на вакцинацию, будут приглашены на конкретное время по телефону, чтобы избежать очередей.

На ледовой арене же начинается процесс подготовки льда для того, чтобы хоккейный клуб "Краматорск" начал свои тренировки в ближайшее время.

Всего в Краматорске 13 043 сделано прививок от коронавируса, что составляет 8,4% от общего числа взрослого населения города.