Первые изображения хэтчбека Tesla за $25 тысяч

Американский автопроизводитель официально подтвердил появление этой модели, ориентированной на европейский рынок, но вид электрокара пока не демонстрировался. Британский портал CarWow исправил этот недостаток, сообщает 24 Канал.

О новинке Tesla уже сейчас кое-что известно из официальных источников, включая запланированное время дебюта. Самая маленькая и доступная модель Tesla должна появиться в 2023 году. Вот как она может выглядеть.

Эксклюзивные рендеры от CarWow базируются на стилистике современной линейки моделей Tesla. Если только Илон Маск не решит сделать хэтчбек с дизайном Cybertruck, можно считать, что будущая новинка будет выглядеть примерно так.

Фото: рендеры хэтчбека Tesla и слайды с презентации / CarWow

Фото: рендеры хэтчбека Tesla и слайды с презентации / CarWow

Фото: рендеры хэтчбека Tesla и слайды с презентации / CarWow

Фото: рендеры хэтчбека Tesla и слайды с презентации / CarWow

Сейчас об электрическом хэтчбеке Tesla известно следующее:

Официально подтверждены планы на выпуск хэтчбека;

Электрокар будет иметь новый формат аккумуляторного блока;

Хэтчбек получит облегченную конструкцию кузова;

Запас хода составит 290 километров;

Получит систему автономного управления;

Будет стоить около 25 тысяч долларов;

Должно прибыть в 2023 году.

Правда, пока не ясно, состоится ли в 2023 году презентация концепта, серийной модели, или речь идет о рыночном дебюте.

Аккумуляторы хэтчбека будут на 35% компактнее, но в 6 раз мощнее, что обеспечит на 16% лучший показатель соотношения емкости и запаса хода.

Чтобы понять, насколько хорошими являются заявленные показатели, приведем пример. Электрический Fiat 500 начального уровня, который стоит более 31 700 долларов, имеет запас хода 185 километров. Так что хэтчбек Tesla при более низкой цене будет иметь почти на треть лучший запас хода. Впрочем, главным конкурентом для хэтчбека будет Volkswagen ID3, который предлагает пробег в 350–545 километров в зависимости от версии, а стоит от 42 600 до 53 500 долларов.