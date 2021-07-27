Кент ушел: временная поверенная в делах США вернулась в Украину

После двух недель отпуска в Украину вернулась временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Она встретилась с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом, который исполнял ее обязанности в этот период, сообщает Страна.ua.

Об этом во вторник, 27 июля, в Twitter сообщила пресс-служба посольства США в Украине.

"Рады снова приветствовать в Украине временную поверенную в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США" , - заявили в дипломатическом представительстве.

Также посольство опубликовало совместную фотографию Кента и Квин.

Приезд Квин прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".