Кент ушел: временная поверенная в делах США вернулась в Украину
После двух недель отпуска в Украину вернулась временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин. Она встретилась с заместителем помощника Госсекретаря США Джорджем Кентом, который исполнял ее обязанности в этот период, сообщает Страна.ua.
Об этом во вторник, 27 июля, в Twitter сообщила пресс-служба посольства США в Украине.
"Рады снова приветствовать в Украине временную поверенную в делах США Кристину Квин! Также искренне благодарны заместителю помощника Госсекретаря США Джорджу Кенту, который в течение последних двух недель исполнял обязанности Временного поверенного в делах США", - заявили в дипломатическом представительстве.
Также посольство опубликовало совместную фотографию Кента и Квин.
Приезд Квин прокомментировал телеграм-канал "Политика Страны".
"Судя по всему нас покидает Джордж Кент. Кристина Квин вернулась в Киева из отпуска и приступила к исполнению обязанностей временно поверенной США. Кент пробыл в Киеве пару недель, но шум успел поднять знатный. Чего стоит лишь отставка Авакова после фото с ним. И, кстати, с Зеленским и Ермаком Кент так и не встретился. По крайней мере публично об этом не сообщалось", - говорится в публикации.