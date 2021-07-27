У переболевших COVID-19 нашли повреждения глаз

Международная группа ученых нашла новое долговременное последствие коронавирусной инфекции, которое затрагивает глаза, сообщает Лента.Ру.

При так называемом длительном COVID-19 наблюдается повреждение нервных волокон и увеличение числа дендритных клеток в роговице — прозрачной части глазного яблока, участвующей в светопреломлении.

В исследовании приняли участие 40 человек, которые переболели COVID-19, и 30 человек в качестве контроля. Все испытуемые прошли опрос о симптомах долговременного COVID-19, а также им провели конфокальную микроскопию роговицы глаза для количественной оценки плотности нервных волокон (CNFD), плотности ветвей роговичного нерва (CNBD), длины нервных волокон роговицы (CNFL) и общей плотности зрелых и незрелых дендритных клеток.

Оказалось, что пациенты с неврологическими симптомами через четыре и двенадцать недель после острого COVID-19 имели более низкие показатели плотности нервных волокон, их длины и плотности ветвей. Кроме того, у них наблюдалась повышенная плотность дендритных клеток по сравнению с контрольной группой. У пациентов без неврологических симптомов также имели относительно высокую плотность дендритных клеток.

Как заключают ученые, изменения в роговице глаз могут служить надежным маркером долговременного постковидного синдрома.