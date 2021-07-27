Новая почта будет доставлять товары из онлайн-магазинов Турции

Оператор международной экспресс-доставки "Новая почта Глобал" (Nova Poshta Global, NPG), входящая в группу компаний "Новая почта", начала доставлять товары из онлайн-магазинов Турции, сообщает УНИАН.

"Турецкие товары, в частности одежда, обувь, домашний текстиль и постельное белье пользуются большим спросом у украинцев. Теперь у наших клиентов появилась возможность заказывать товары напрямую - через платформу NP Shopping" , - говорится в сообщении.

Заместитель директора по вопросам разработки продуктов и маркетинга "Новой почты Глобал" Ольга Володина назвала онлайн-площадки, с которых компания ожидает заказ.

Сроки доставки заказов из Турции: от 8 рабочих дней.

Отмечается, что сегодня клиенты компании могут делать заказы из интернет-магазинов шести стран: Турции, Германии, Китая, США, Польши и Великобритании.