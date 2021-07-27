Facebook займется созданием новой соцсети - метавселенной

Подразделение Facebook – FB Reality Labs – объединяет разработчиков из других проектов компании для создания принципиально новой соцсети на основе виртуальной и дополненной реальности – метаверс (метавселенной). Об этом заявил глава FB Reality Labs Эндрю Босфорт, сообщает Лига.

В команду по созданию метаверс пригашены ведущие разработчики из Instagram, FB Gaming, Oculus, Horizon, уточнил Босфорд.

На данном этапе задача команды – определить возможности объединения уже разработаных Facebook виртуальных цифровых платформ.

"Сегодня Portal и Oculus могут телепортировать вас в комнату с другим человеком, независимо от физического расстояния, или в новые виртуальные миры. Но для достижения полного видения Метавселенной нам также необходимо построить соединительную ткань между этими пространствами, чтобы вы могли снять ограничения физики и перемещаться между пространствами с такой же легкостью, как переходить из одной комнаты вашего дома в другую", – объяснил глава FB Reality Labs.

О планах трансформировать социальную сеть Facebook в метаверс-компанию объявил Марк Цукерберг в интервью изданию The Verge в конце июля.

По его определению метавселенная — это онлайн-мир, в котором люди могут играть, работать и общаться в виртуальной среде, используя гарнитуры виртуальной реальности

На ее создание уйдет не менее пяти лет, считает Цукерберг.

Facebook уже потратил более $2 млрд на технологии виртуальной реальности. На разработках дополненной и виртуальной реальности в компании сегодня задействовано около 10 000 специалистов.