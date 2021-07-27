Что ожидается на валютном рынке в среду

Во вторник безналичный доллар на межбанковском﻿ валютном рынке установил новый годовой минимум: на покупке опустились до 26,81 гривен, на продаже – до 26,86 гривен. Скорость укрепления национальной валюты выросла.

Если бы не вмешательство Национального банка, падение доллара сегодня было бы еще более существенным. Регулятор активно пополнял свои золотовалютные резервы, параллельно намекая рынку, что так быстро опускать доллар нельзя. Первоначальный выход, когда НБУ собирал самые дешевые заявки на продажу в районе 26,92 гривен, не впечатлили участников торгов. Купив таким образом 20 млн долларов, Нацбанк ушел, а котировки опустились ниже 26,90 гривен. Несмотря на то, что желающие купить валюту сегодня были, и временами их было даже больше, чем продавцов, покупать дорого они не хотели, всячески вынуждая снижать ценники. Понимая, к чему это может привести, Нацбанк решился-таки обозначить уровень поддержки и выставил ордер на покупку 50 млн долларов на 26,86 гривен. Купив и этот объем, он ушел, но тут же вернулся и выставил еще более крупный ордер на 1 копейку ниже. И только третья подряд интервенция НБУ привела к остановке.

Закрыли торги вторника на 10,7 копеек на покупке и на 10,5 копеек на продаже ниже, чем в понедельник.

Ход торгов

Стартовые котировки – 26,87/26,98 (покупка/продажа).

Торги вторника открылись широко: спред на старте составил 11 копеек. Первая сделка на 0,5 млн долларов по цене 26,9450 гривен прошла в 09:32. Как оказалось впоследствии, это была самая дорогая сделка за всю торговую сессию. Практически сразу котировки начали падать: продавцы торопились отдать свой объем, пока цена не упала еще ниже. Вскоре после 11 утра появился Национальный банк: как и в предыдущие дни, он закрывал самые дешевые предложения продажи в районе 26,92 гривен. Чтобы купить 20 млн долларов, ему потребовалось не больше 15 минут. После ухода НБУ торговля в диапазоне 26,88-26,91 гривен продолжалась вплоть до конца обеденного перерыва. После 14:00 продавцов стало больше, и котировки начали падать еще сильнее. В 14:30 на рынок опять вышел Нацбанк: на этот раз он выставил ордер на 50 млн долларов по цене 26,86 гривен. И всего за 10-15 минут приобрел и этот объем. И тут же выставил следующий ордер по цене 26,85 гривен. Благодаря этому котировки остановились в районе дневных минимумов.

Котировки закрытия – 26,86/26,88 (покупка/продажа).

Общий объем торгов в системе Bloomberg сегодня вырос почти в 2 раза по сравнению с понедельником и составил 304,6 млн долларов. Также банки проводили сделки в системах Refinitiv (бывшая Reuters) и Укрдилинг.

Справочный курс гривны к доллару США зафиксирован Национальным банком на 12:00 на уровне 26,9267 гривен.

Официальный курс доллара на 28 июля установлен на отметке 26,906 гривен за доллар, снижение на 7,45 копеек.

Официальный курс евро на 28 июля установлен на отметке 31,7814 гривны за евро, снижение на 2,73 копейки.

На международном валютном рынке FOREX соотношение EUR/USD на 19:00 – 1,1828. Сегодня евро вышел из нисходящего канала, в котором находился почти месяц, и поднялся до отметки 1,1835 доллара на фоне общего ослабления американского доллара против других ведущих мировых валют.

Российский рубль, устав от сильных движений, торговался сегодня между уровнями 73,60 и 73,95 рубля за доллар. Состоянием на 19:00 он зажат в узком диапазоне 73,74-73,82 рубля за доллар. Наличный рубль в столице сегодня продавали по 3,64-3,65 гривен за 10 рублей.

Что ожидается на валютном рынке в среду

Аукцион по размещению ОВГЗ, проведенный сегодня Министерством финансов, показал падение интереса инвесторов к ценным бумагам. Покупатели явно настроились на повышение ставок доходности, и не увидев ожидаемого, не спешили брать бумаги. Похоже, реинвестировали только те средства, которые будут выплачены завтра в рамках погашения старых выпусков. Ожидать, что под оплату будут продавать валюту, не стоит.

Кроме того, Госказначейство продолжило выплачивать компенсации НДС экспортерам: за сегодня им отправили еще 1 831,7 млн гривен. Всего же за два дня сумма выплат превысила 4,2 млрд. Завтра многим экспортерам уже не придется продавать валюту: гривной их на некоторое время обеспечили. И наконец, чем ниже опускаются котировки доллара, тем меньше желающих его продавать. А вот интерес к покупкам только растет.

Многое будет зависеть от поведения Национального банка. Если регулятор продолжит так же жестко тормозить снижение, то спекулянты могут начать фиксировать прибыль и развернут рынок в обратную сторону.

Наличный доллар в столице за день подешевел на 10 копеек: если вчера вечером оптовые обменники продавали его по 27,03-27,04 гривен, то сегодня вечером – уже по 26,93-26,94 гривен. До минимальной цены, зафиксированной 15 июня – 26,90 гривен на продажу – осталось всего 3 копейки. Очень похоже, что завтра эту цену в оптовых обменниках Киева мы увидим.

Наличный евро опять попал под влияние двух разнонаправленных факторов: на FOREX евро вырос к доллару, а в Украине наличный доллар подешевел. Днем ценник на евро опускался даже до 31,70-31,72 гривен, к вечеру, правда, появилась реакция на FOREX , и ценник подняли до 31,75 гривен. В интервале 31,72-31,75 гривен евро начнут продавать и завтра утром. Дальше все будет зависеть от того, не развернут ли тренд на межбанке.

Что касается наличного рубля, его цена в пределах 3,64-3,67 гривен за 10 рублей, похоже, сохранится до конца этого месяца. Стабильная цена российского рубля диктуется снижением оборотов и падением интереса к покупкам российской валюты в последнее время.