Киевтеплоэнерго через суд требует продажи украинского газа

Коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" подало иск против госкомпании "Укргаздобыча" с требованием заключить прямой договор купли-продажи добытого в Украине газа. Это позволит снизить цену на отопление и горячую воду в отопительный сезон, сообщает UBR.

В "Киевтеплоэнерго" рассказали, что 13 мая официально обращались в госкомпанию с предложением заключить прямые сделки во избежание повышения тарифов в следующем отопительном сезоне.

Газодобывающая компания в ответ прислала отказ и переадресовала "Киевтеплоэнерго" в "Нафтогаз" как посредника по купле-продаже газа.

"26 июля… "Киевтеплоэнерго" подало иск против "Укргаздобычи" в связи с необходимостью обеспечения… газом производителя тепла без коммерческих посредников, а также обеспечения справедливой цены на газ украинской добычи, который используется для производства тепла" , – отметили на предприятии.

В "Киевтеплоэнерго" напомнили, что городские власти предложили Кабмину использовать газ отечественной добычи, чтобы не повышать тарифы. Так, после отмены возложения специальных обязательств более 200 предприятий ТКЭ вынуждены закупать газ по ценам, которые превышают стоимость, заложенную в тарифы.

При таких условиях тарифы на тепло могут вырасти на 15-65%, в зависимости от города. В Киеве отопление может подорожать на 38%.