Пассажирка поезда "Киев-Ужгород" родила прямо в вагоне

Пассажирка поезда «Киев-Ужгород» родила младенца в вагоне во время переезда из Хмельницкого до Тернополя. Уже подъезжая к железнодорожной станции «Тернополь» проводник вагона вызвал скорую помощь и сообщил, что в вагоне рожает женщина, сообщает Zaxid.net.

Известно, что беременная женщина ехала из Киева в Ужгород, когда ночью ей внезапно стало плохо. По словам проводника, она жаловалась на тошноту и боли в животе. Проводник сообщил о ситуации на железнодорожную станцию Тернополя, а работники вокзала уже вызвали скорую помощь. Роды в поезде принимали в ночь на воскресенье, 25 июля.

Когда медики зашли в вагон, то увидели, что ребенок уже родился. Медики оказали первую медицинскую помощь роженице и новорожденному мальчику. А потом перевезли их в Тернопольский областной перинатальный центр «Матери и ребенка», который расположен в 300 метрах от вокзала.

По сообщению медиков перинатального центра, мать и ребенок сейчас чувствуют себя хорошо.