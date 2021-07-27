В Киеве подтверждена первая смерть от COVID-штамма "Дельта"

В Александровской больнице Киева скончался человек, у которого был подтвержден штамм коронавируса "Дельта", который является наиболее опасной и заразной мутацией COVID-19, сообщает Деловая столица.

Об этом заявила директор больницы Людмила Антоненко в эфире телеканала "Киев".

Опасный штамм COVID-19 "Дельта" подтвердили лабораторно. По словам медиков, болезнь протекает более агрессивно и быстрее, чем предыдущие штаммы: на 2-3 день после госпитализации у пациентов резко снижается сатурация, они не могут самостоятельно дышать. Возраст тяжелых пациентов молодой, 30-40 лет.

Медики прогнозируют резкое ухудшение эпидемиологической ситуации в столице в связи с проведением крестного хода, ведь было очень много верующих, в том числе, из России.