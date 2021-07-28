В Киеве начнут курсировать электрические автобусы

Киев приступает к постепенной замене дизельных автобусов электрическими. Первые электробусы начнут курсировать на столичных маршрутах в течении ближайших двух лет, сообщает АвтоПортал.

Заместитель главы КГГА Александр Густелев сообщил, что на первых порах электробусами полностью укомплектуют два столичных маршрута – №55 (Дарницкая площадь – станция метро «Дворец спорта») и №62 (Ботанический сад – Контрактовая площадь).

Для этих целей планируют закупить 17-20 электрических автобусов. Известно, что это будет современная техника, рассчитанная, в том числе, и на пассажиров с ограниченными возможностями.

Закупят электробусы и зарядные станции для них за средства, полученные в качестве компенсации за продажу квот по Киотскому протоколу.

Использование электрических автобусов только на двух киевских маршрутах позволит уменьшить выбросы СО2 на 537 тонн в год. Ранее в столице уже тестировали два электробуса.