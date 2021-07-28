В Киеве составляют новые списки для выдачи спецпропусков на транспорт

Киевская горадминистрация просит столичные предприятия составить списки сотрудников, которым потребуется пропуск на транспорт на время возможного карантина осенью. Соответствующее письмо за подписью замглавы Голосеевского района Олега Калугина было разослано предпринимателям, сообщает Страна.ua.

В документе говорится, что до 3 августа организации всех форм собственности критической инфраструктуры должны подать списки сотрудников, которым будут необходимы пропуска на транспорт "в случае введения усиленных карантинных ограничений" .

В документе говорится, что списки для выдачи пропусков во время нового карантина составляются по решению штаба по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций от 16 июля. В этом документе, который обнародован на сайте КГГА, сказано, что штаб под руководством заммэра Николая Поворозника постановил подготовить списки сотрудников предприятий всех форм собственности, задействованных в критической инфраструктуре, которым будут необходимы спецпропуска в транспорт во время новых карантинных ограничений.

Срок введения карантина в документе отсутствует, однако большинство других мер, предложенных штабом, должны быть реализованы в июле-августе текущего года.

Так, до конца августа предлагается увеличить количество реаниматологических коек в больницах, а также подключить эти койко-места к обеспечению кислородом.