Леся Никитюк продемонстрировала эффектный образ в белом костюме

Украинская телеведущая и блогер Леся Никитюк показала вариант нового летнего образа. Она похвасталась роскошной стройной фигурой в белом костюме, который подчеркнул все прелести ее тела, сообщает 24 Канал.

Леся Никитюк является одной из тех знаменитостей, которые активно диктуют тренды украинским модницам. Девушка часто показывает свой look of the day и вдохновляет поклонниц на новые аутфиты.

Летний образ Леси Никитюк

На новых снимках, которые Леся распространила в своем блоге, она позирует в красивом костюме белого цвета. Наряд состоял из укороченной широкой кофты, под которой был черный бюстгальтер, и широких брюк на резинке.

Короткие белокурые волосы красавица уложила ровно и надела на голову стильную кепку. Никитюк обожает подчеркивать естественную красоту легким макияжем и на этих фотографиях сделала именно так. Среди аксессуаров ее летний аутфит довершили трендовые солнцезащитные очки и ожерелье.

Леся Никитюк в белом костюме / Фото из инстаграма Леси Никитюк