Биткоин взлетел в цене: что произошло

Курс биткоина, который накануне стремительно падал, за ночь снова взлетел более чем на 7%. Рано утром 28 июля цена криптовалюты снова достигала психологической отметки в 40,3 тыс. долларов, сообщает Сегодня.

Правда, аналитики уверены, что этот рост – чисто спекулятивный. Криптоинвесторы специально разогревают рынок, чтобы заработать на продаже дорогого биткоина.

К 11 утра по киевскому времени, по данным CoinDesk, биткоин торговался на уровне 39,7 тыс. долларов. Капитализация выросла до 746,6 млрд долларов.

Почему вырос курс биткоина

Инвесторам советуют быть предельно осторожными, ведь фундаментальных причин для роста курса криптовалюты нет.