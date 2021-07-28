Биткоин взлетел в цене: что произошло
Курс биткоина, который накануне стремительно падал, за ночь снова взлетел более чем на 7%. Рано утром 28 июля цена криптовалюты снова достигала психологической отметки в 40,3 тыс. долларов, сообщает Сегодня.
Правда, аналитики уверены, что этот рост – чисто спекулятивный. Криптоинвесторы специально разогревают рынок, чтобы заработать на продаже дорогого биткоина.
К 11 утра по киевскому времени, по данным CoinDesk, биткоин торговался на уровне 39,7 тыс. долларов. Капитализация выросла до 746,6 млрд долларов.
Почему вырос курс биткоина
Инвесторам советуют быть предельно осторожными, ведь фундаментальных причин для роста курса криптовалюты нет.
"Повышение цены происходит без роста торговых объемов, что должно настраивать инвесторов на осторожное отношение к текущей динамике... Конечно, позитивный вклад Tesla нельзя недооценивать, однако на фоне мы все же видим отсутствие каких-либо фундаментальных триггеров для резкого роста цены, и опровержение Amazon тут явно должно было сыграть против биткоина, хотя на деле мы видим рост... Такое иррациональное поведение актива должно убедить инвесторов в наличии причин для покупки, однако в такие моменты лучше сохранять режим повышенной осторожности",- отметили аналитики FxPro.